Laatstejaars van middelbare school in Dendermonde kunnen al vakken van 2 hogescholen volgen

Om de stap naar het hoger onderwijs te verlagen, kunnen leerlingen van de school GO! talent in Dendermonde voortaan in hun laatste jaar al een vak op de hogeschool volgen. Hiervoor werkt de technische school samen met Hogeschool Gent (HOGENT) en de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Bedoeling is om de leerlingen beter voor te bereiden op hoger onderwijs en hun slaagkansen te verhogen. In totaal volgen dit schooljaar 120 leerlingen van de middelbare school in Dendermonde een vak aan de hogeschool in Gent of Brussel.

"Als 18-jarige een keuze maken die je toekomst bepaalt, is niet evident", zegt Tom Rydant, directeur van GO! talent. "Sommigen twijfelen nog tussen gaan werken of hogere studies. De meeste leerlingen willen wel verder studeren, maar weten eigenlijk niet goed wat het inhoudt. Met deze samenwerking met HOGENT en EhB dompelen we hen al bij de start van het zesde jaar onder in het hoger onderwijs. Zo krijgen ze hiervan een heel realistisch beeld. We gaan dus veel verder dan een bezoekje aan een informatiedag. Onze leerlingen krijgen de kans om al hogeschoolstudent te worden en kunnen in het tweede semester een vak op de hogeschool opnemen, dat uiteraard in lijn ligt met de vakken van het secundair onderwijs."