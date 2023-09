Londense politie krijgt eerste melding van aanranding door Russell Brand

Het nieuws bracht heel wat teweeg. BBC, Channel 4 en Endemol, waar Brand in die periode werkte, startten met een intern onderzoek. De Metropolitan Police (de Londense politie) stelde zondag dat er bij hen op dat moment geen meldingen van seksueel wangedrag bekend waren. De politie zei wel dat mogelijke slachtoffers zich zeker moesten melden.

Gisteren kondigde de Met aan dat er een melding over seksuele aanranding was binnengelopen in de nasleep van de verhalen over Brand. "Op zondag 17 september ontving de Met een melding van aanranding die zou hebben plaatsgevonden in Soho, in het centrum van Londen, in 2003", klonk het in de verklaring van gisteren. "Medewerkers staan in contact met de vrouw en zullen haar de nodige ondersteuning bieden."

Het lijkt er dus op dat dit een nieuwe aantijging tegen Russell Brand is. De getuigenissen van de vier vrouwen in Britse media dateren uit de periode 2006-2013, deze uit 2003. De Londense politie stelt dat op dit moment nog geen officieel strafonderzoek is geopend en dat er geen arrestaties zijn gebeurd.