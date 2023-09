Politiemensen krijgen binnenkort eerste deel van loonsverhoging: "Eerste verhoging sinds politiehervorming"

Normaal gezien moest dat akkoord al in januari van dit jaar in werking treden. Maar vorig jaar werd in het begrotingsakkoord beslist dat het extra geld gespreid zal worden over drie jaar, tot grote onvrede van de politievakbonden.

Zo wordt nu de beloofde loonsverhoging van 60 euro netto per maand vanaf 1 oktober voor 45 procent doorgevoerd. Pas in oktober van 2024 en 2025 groeit dat naar 100 procent.