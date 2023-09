Belpoplegende Lou Deprijck (77) overleden, bekend van Lou & the Hollywood Bananas

De kleurrijke Waalse zanger Lou Deprijck is overleden, een bekende naam in de Belpop. Hij is bekend van Lou & The Hollywood Bananas, Two Man Sound, Plastic Bertrand en Viktor Laszlo.

In de jaren 70 had Deprijck wereldhits te pakken met zijn latin groep Two Man Sound, samen met Sylvain Vanholme van The Wallace Collection. Van "Charlie Brown" en "Disco Samba" werden miljoenen exemplaren verkocht.