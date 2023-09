Massa olifanten uit Zimbabwe onderweg naar Botswana, op zoek naar water en dat is veel vroeger dan anders

"Veel dieren hebben zich al verplaatst vanuit Hwange National Park naar Botswana, of zijn nog onderweg", zegt Tinashe Farawo, woordvoerder van Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. "Ik kan niet zeggen hoeveel olifanten onderweg zijn, of het er nu honderden of duizenden zijn, maar het zijn er veel." En niet alleen olifanten zijn vertrokken, maar ook buffels "en alle soorten dieren in het park" zijn in groten getale onderweg.

De migratie is volgens Farawo al in augustus begonnen, en dat is erg vroeg voor de tijd van het jaar. "Eigenlijk te vroeg", zegt hij. De waterpoelen zijn eerder droog komen te staan dan normaal, wat Farawo wijt aan de klimaatverandering. "Het aantal dieren dat migreert, is in de loop der jaren zeer zeker gestegen, een gevolg van toenemende watertekorten", voegt hij daaraan toe.