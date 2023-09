Meer dan 600 studenten beginnen aan eerste Oost-Vlaamse opleiding Toegepaste Psychologie

Ook aan de Arteveldehogeschool in Gent is het nieuwe academiejaar gestart. Met meteen een nieuwe opleiding: Toegepaste Psychologie. Zo’n opleiding was er nog niet in Oost-Vlaanderen. In andere provincies bestaat de opleiding al langer, en aan de Gentse universiteit is er ook al een opleiding psychologie. Maar de Arteveldehogeschool heeft nu samen met de universiteit een nieuwe opleiding uitgewerkt. En dat is meteen een groot succes, want meer dan 600 studenten hebben zich ingeschreven. "We wisten dat er nood aan was in Gent en omgeving", zegt Veerle De Meyere van de Arteveldehogeschool. "We hadden op 400 studenten gerekend, maar het zijn er uiteindelijk meer dan 600 geworden. Dat wordt een hele uitdaging, maar we gaan er voor."