"Wil" is nu al de Vlaamse release van het najaar: vier redenen waarom de film zal beklijven

“Wil” is gebaseerd op een kanjer: de gelijknamige roman van Jeroen Olyslaegers uit 2016, over drie jongeren die tijdens de Tweede Wereldoorlog proberen te overleven in de bezette stad Antwerpen. Het boek werd overladen met lof en literaire prijzen. De gezaghebbende Britse krant The Times bombardeerde het zelfs tot beste historische fictieboek van het jaar. “Wil” is nu al een klassieker.