Noodcentrale 112 moeilijk bereikbaar

De overheid vraagt om in noodgeval steeds eerst naar 112 te bellen. Als dat niet lukt, zijn er een aantal alternatieve nummers.

Voor Brussel zijn dat 0471 512 857, 0471 512 858 en 0471 512 859.

Voor Antwerpen 0471 513 146, 0471 513 147 en 0471 513 148.

Voor Limburg0471 513 128, 0471 513 137 en 0471 513 139.

Voor Oost-Vlaanderen 0471 512 738, 0471 512 781 en 0471 512 784.

Voor Vlaams-Brabant 0471 512 804, 0471 512 865 en 0471 512 877.

Voor West-Vlaanderen 0471 512 904, 0471 512 970 en 047 151 3142.

Op 30 augustus waren er ook al problemen. Toen waren de noodnummers in de voormiddag door een brand in een technische ruimte een tijdje niet of moeilijk bereikbaar. Ook toen lanceerde de FOD Binnenlandse Zaken alternatieve nummers per provincie.