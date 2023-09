Nultolerantie voor verkeersovertredingen aan schoolomgevingen Diest

Het project is al een succes, zegt burgemeester De Graef: “Er zijn mooie prijzen te winnen als je veel punten scoort. Met drie extra scholen, de vrije scholen aan de Valleilaan in Diest-centrum en in Schaffen, en ook de gemeenteschool in Schaffen breiden we het project gevoelig uit."

Aan al die schoolomgevingen geldt nultolerantie voor verkeersovertredingen. "Het is onwaarschijnlijk hoeveel ouders fouten maken met de auto om hun kind zo dicht en zo gemakkelijk mogelijk af te zetten. De tijd van sensibiliseren is voorbij. Nu zijn het boetes, hopelijk werkt dat wel", besluit De Graef.