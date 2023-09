Oekraïense president Zelenski op Algemene Vergadering VN: "Rusland gebruikt voedsel, energie en kinderen als wapen"

Voor Zelenski en Biden is het belangrijk om druk te blijven zetten en de oorlog in Oekraïne bovenaan de agenda te houden. Zelenski reist later deze week trouwens met Biden naar Washington, waar hij zal pleiten voor een nieuw steunpakket van 24 miljard dollar.

Maar dat de oorlog in Oekraïne net als vorig jaar de Algemene Vergadering van de VN domineert en overschaduwt, zint niet alle deelnemers. Veel landen, onder meer in Latijns-Amerika en de Caraïben, focussen liever op globale kwesties als de klimaatverandering en biodiversiteit. Of op armoedebestrijding en de druk op ontwikkelingslanden, die de energie- en voedselprijzen enorm de hoogte in zagen gaan, onder meer door de oorlog in Oekraïne.

Ook valt het op dat nogal wat wereldleiders dit jaar niét naar de Algemene Vergadering zijn gekomen, onder wie president Xi Jinping van China en de Indiase premier Narendra Modi. Ook de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Rishi Sunak zijn er niet.