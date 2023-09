Onderzoek naar corruptie binnen Europees Parlement lamgelegd door nieuwe procedureslag

"Het federaal parket heeft haar onschendbaarheid niet willen opheffen, terwijl dat toch een van de basisvoorwaarden is om een lid van het Europees Parlement te kunnen vervolgen", zegt advocaat Sven Mary. "Het ging niet om een betrapping op heterdaad, zoals wordt beweerd." Er liep volgens Mary al een onderzoek, waarbij er in 2021 een infiltratie is geweest in het Europees Parlement door de Staatsveiligheid en andere politiediensten.

"In juni 2022 is er dan een gerechtelijk onderzoek geopend, waarbij er afluistertechnieken en observaties werden uitgevoerd die volgens ons niet rechtsgeldig zijn. Wij vragen het hof om dat nu te controleren."