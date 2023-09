Steeds meer bewijs dat Oekraïne verantwoordelijk is voor raketaanval op markt in Kostjantynivka

"Het onderzoek van The Times ziet er geloofwaardig uit", duidt Marijn Trio, Ruslandkenner bij VRT NWS. "Er circuleren bovendien al langer geruchten dat de aanval op het marktje in Kostjantynivka mogelijk een tragisch ongeluk was. Dat bleek ook uit een onderzoek van het pro-Russische Conflict Intelligence Team, dat al een dag na de aanval gepubliceerd werd."

"Zij halen ongeveer dezelfde elementen aan als het onderzoek van The New York Times. Dat zijn twee media die - onafhankelijk van elkaar - een soortgelijk verhaal brengen. Dat is wel opvallend."