Opnieuw tientallen autobanden gedumpt in Melsbroek

Na de eerste verschillende sluikstorten van autobanden werden extra verplaatsbare camera’s geïnstalleerd. Daar kan burgemeester Ryon niet veel over kwijt. “Het gerechtelijk onderzoek is volop aan de gang. Door een goede samenwerking tussen intercommunale Interza en de politie is het net zich aan het sluiten. Zo’n sluikstort hebben we in onze gemeente nog niet meegemaakt.”