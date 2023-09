Magda Janssens uit Zandhoven (111), de oudste inwoner van de Benelux, is overleden

Magda Janssens verbleef sinds haar 90 jaar in rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Zandhoven. "Ze was echt een levensgenieter. Echt een hele lieve vrouw die ook nogal bekend was in ons rusthuis", klinkt het bij het rusthuis. "Ze werd toch een beetje als bijzonder gezien omwille van haar leeftijd en er werd ook regelmatig naar haar gevraagd. Ze kreeg ook heel vaak bezoek van haar familie, dus ze is niet veel alleen geweest."