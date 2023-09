Wordt een pakje duurder? Verbeterde werksituatie voor pakketbezorgers wordt wellicht doorgerekend

De bedoeling van de nieuwe regels is dat bezorgers van pakketten betere werkomstandigheden krijgen. Bij één op de drie controles in de sector worden inbreuken vastgesteld. Denk maar aan de inval in 2021 bij Post NL waar men op zwartwerk en illegale tewerkstelling stootte. Dat deze bedrijven vaak met onderaannemers werken en er veel concurrentie is, speelt mee.

Concreet zullen pakketbezorgers volgens de nieuwe regels maximaal 9 uur per dag mogen rondrijden, tot maximaal 10 uur op twee dagen per week. Die beperking zou ingaan vanaf juli 2026. Daarnaast zal de federale regering een minimumloon vastleggen die de bezorgers moeten krijgen, al is dat precieze bedrag nog niet bekend. Het voorstel dat pakketbedrijven minstens 80 procent van hun werknemers vast in dienst moeten nemen, werd geschrapt.

De regels rond maximale rijtijden en het minimumloon brengen uiteraard extra kosten mee, die de pakketbedrijven in de toekomst kunnen doorrekenen aan klanten. De hamvraag van deze nieuwe wet is dan ook: hoeveel hebben consumenten over voor een betere werksituatie van pakketbezorgers?