Kans dat plegers van seksueel misbruik hervallen drie keer kleiner na behandeling, "maar plaatsen zijn beperkt en hulp onpopulair"

"In een voorhechtenis is er nog een juridische zaak aan de gang. De persoon in kwestie heeft op dat moment het recht om zichzelf te verdedigen en minimaliseren. Op zo’n moment is het niet ideaal om te vragen tegen ons wel alles eerlijk op te biechten. We willen ook werken met het juridisch dossier, en we zijn van oordeel dat het slachtoffer heeft recht op een duidelijke veroordeling."