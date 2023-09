Politica Meryame Kitir neemt met applaus afscheid van Genkse gemeenteraad

Kitir verhuisde in 2016 van Maasmechelen naar Genk om daar op te komen in de gemeenteraad. “Ik heb altijd wel spijt gehad dat ik nooit een lokaal mandaat heb gehad. Ik wilde heel graag schepen worden hier in de stad, maar de partij had me nodig in Brussel, dus is het daar nooit van gekomen.” Toekomstplannen heeft ze niet direct. “Mijn mandaat in het Parlement loopt nog tot juni volgend jaar. Dus heb ik nog 9 maanden nu om te solliciteren voor een andere job”, glimlacht ze. “Maar ik hoop dat ik op maatschappelijk vlak nog iets kan betekenen in de toekomst.”