Minister Weyts komt met regels over afzondering en fixatie in onderwijs: enkel in acute situatie met gevaar voor anderen

Een kind of jongere in het onderwijs afzonderen of fixeren zal enkel mogen bij acute situaties waarbij een leerling andere leerlingen of leerkrachten in ernstig gevaar brengt. Dat staat in nieuwe regels die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil invoeren. Tot nu was er daarover geen helder kader, wat leidde tot onduidelijkheid en onzekerheid.