Republikeinse politica verontschuldigt zich voor "schandelijk gedrag" na beelden waarop ze vapet in theater en date in het kruis betast 

De 36-jarige Republikeinse politica zit verwikkeld in een schandaal. Vorige week vrijdag werd ze uit een theater in de Amerikaanse staat Colorado gezet wegens "storend gedrag" toen ze naar de musical Beetlejuice ging kijken.



Eerst ontkende haar campagneleider de beschuldigingen en beweerde dat ze niet had gevapet en zich enkel kostelijk had geamuseerd. Maar intussen zijn er bewakingsbeelden opgedoken van die bewuste avond in het Buell Theater in Denver, hoofdstad van de staat Colorado.