Pompoenkweker Jef Leysen: "Mijn pronkstuk weegt 500 kilo en toch is dit een moeilijk kweekjaar"

Het ultieme doel is deelnemen aan het Belgisch kampioenschap pompoenwegen dat elk jaar wordt georganiseerd in Kasterlee. "Ik weet niet of ik de eerste prijs zal halen. Ik heb al gehoord dat een andere kweker uit de buurt een nog zwaarder exemplaar heeft."

"Maar van vijandigheid onder de kwekers is er geen sprake", zegt Jef. "Ik ben zelf ook lid van het Pompoengenootschap in Kasterlee. We hangen goed aan elkaar. We organiseren zelfs jaarlijks een onderlinge clubcompetitie waar we met elkaars Kastels pompoenzaad werken. Het zaad van een maat kan in dit geval geen kwaad", grapt hij.