Basisschool in Jezus-Eik krijgt eindelijk nieuw, groter gebouw: "Mét turnzaal"

Ondanks de uitbreiding, is het niet de bedoeling dat er meer kinderen in het gebouw terecht kunnen. "Het blijft een dorpsschool. Het is gewoon de bedoeling dat alle leerlingen, maximum 260 kinderen, er comfortabel in terecht kunnen", zegt directeur Erwin Stroobants. "Er was niet eens een turnzaal", vult André Verhaegen, bestuurder van de basisscholen in Jezus-Eik, aan.

De nieuwe turnzaal is niet de enige toevoeging. De school zal ook moderner worden. Er komen bijvoorbeeld ook zonnepanelen en gloednieuwe zonnewering. "Een belangrijke troef naar de toekomst toe", besluit Verhaegen. "Het wordt nu soms heel warm in de klassen, trouwens."