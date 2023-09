Siegfried Bracke sleept PVDA en Het Nieuwsblad voor de rechter in zaak pensioenbonus

Tegelijk sleept hij PVDA-kopstukken Raoul Hedebouw, Sofie Merckx en Jos D'Haese voor de kortgedingrechter omwille van hun petitie, die volgens Bracke "een digitale schandpaal is die manifest en grof de grenzen overschrijdt van wat voor een politieke partij geoorloofd is." Het gaat over een online petitie van PVDA om de "graaipensioenen" terug te eisen. Bracke en De Croo staan afgebeeld bij de petitie.