VN: "Sinds begin oorlog Soedan meer dan 1.200 kinderen overleden in vluchtelingenkampen"

In Port Soedan ligt de nog enige functionerende luchthaven van het land. Het is ook de stad waar de VN-functionarissen naartoe zijn verhuisd na de gevechten in de hoofdstad en elders in het land.



Ook de gevechten in Khartoem zijn sinds dit weekend opnieuw intenser geworden. Zo werden verschillende belangrijke gebouwen in het centrum van de hoofdstad in brand gestoken.