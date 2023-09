Catalanen loodsen Spaanse regeringsvorming nu ook Europa binnen: worden Catalaans, Baskisch en Galicisch officiële talen binnen EU?

Spanje is een land met 17 autonome regio's en vier co-officiële talen. Zo staat het in de grondwet van 1978, de eerste grondwet na de Franco-dictatuur (1939-1975). Naast het Spaans (dat in Spanje zelf meestal Castiliaans wordt genoemd) zijn ook het Catalaans, Baskisch en Galicisch dus officiële talen.

Maar tot op vandaag was daar in het nationale parlement in Madrid niets van te merken. Pas nu zijn de drie minderheidstalen erkend als voertaal in het parlement. Vanaf vandaag mogen parlementsleden die dat wensen, zich in het parlement uitdrukken in die talen, met simultaanvertaling.

In een land als België lijkt dat de gewoonste zaak van de wereld, waar Nederlands, Frans en Duits elkaar al sinds jaar en dag afwisselen in de Kamer en Senaat. In Spanje is het een ware revolutie. Als een parlementslid het aandurfde om een van die drie talen te spreken, werd het daar tot voor kort meteen voor terechtgewezen.