Straatverlichting in Genk blijft ’s nachts uit, maar stad denkt aan aanpassingen

Genk is in een hoog tempo alle straatverlichting aan het vervangen door interactieve ledverlichting. “Tegen 2028 zullen alle lampen in de stad vervangen zijn en ook interactief zijn”, vult de burgemeester verder aan. “Dan kunnen we bijvoorbeeld de lichten op de kruispunten laten branden, maar die in de straat doven. Bovendien kunnen we de ledverlichting dimmen tot 30 procent. Ook dat zijn bijsturingen die we zullen kunnen doen in de toekomst.”