Straatverlichting in regio Halle-Vilvoorde zal uurtje later doven op vraag van inwoners

De regeling van de straatverlichting in de regio Halle-Vilvoorde zal vanaf 9 oktober aangepast worden. In 29 gemeenten zal de verlichting pas om middernacht uit gaan, terwijl die nu al om 23.00 uur gedoofd wordt. De straatverlichting blijft ook branden in de nacht van zondag op maandag. De bevolking was vragende partij voor die aanpassing.