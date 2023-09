"Take the money and run" gaat niet door, Deense kunstenaar moet 66.000 euro terugbetalen voor lege canvassen

De kunstenaar legt zich neer bij het oordeel en gaat niet in beroep. "De zaak heeft mijn bekendheid deugd gedaan, maar het bracht me ook in een lastig parket", gaf Haaning toe. Hij beweert dat het museum geprofiteerd heeft van de hele heisa met nodige publiciteit. "Ze hebben veel meer geld verdiend dan geïnvesteerd", oordeelt Haaning.



De Deen vertelde in een eerder interview dat hij het museum eigenlijk niet kan terugbetalen. Hij heeft het geld niet opzijgezet: "Ik heb het privégewijs besteed en in mijn studio gestoken". Er blijkt wel een geïnteresseerde koper te zijn voor "Take the money and run". Dat zou een oplossing kunnen bieden. Maar Haaning heeft liever dat de lege canvassen in een museum blijven hangen waar ze "thuishoren".