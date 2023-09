Werelderfgoed "In Flanders fields": begraafplaatsen Eerste Wereldoorlog eindelijk erkend door Unesco

De erkenning heeft wel veel voeten in de aarde gehad. Vlaanderen heeft bijna 15 jaar voor geijverd. In 2018 mislukte een eerste poging, en ook nu was er een advies van experts om het aantal erkende sites te beperken. Iets waar het werelderfgoedcomité dus niet op inging: het héle dossier van 139 sites is ingeschreven op de Unesco-lijst.

"In dit soort dossiers ga je niet over één nacht ijs", zegt Diependaele. "Het is een werk van lange adem, je hebt tijd nodig om met heel veel mensen tot een gedragen project te komen, een gemeenschappelijk project waar elk zijn identiteit en cultuur kan in herkennen. Ik ben trots dat ik de campagne die mijn voorganger Geert Bourgeois in gang zette nu kan afmaken."