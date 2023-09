Kind (5) raakt vermist tijdens boswandeling in Beringen, maar wordt teruggevonden

In Beringen is een leerling van 5 jaar oud vermist geraakt in het bos bij de Havenlaan tijdens een schoolwandeling. Omstreeks 14.00 uur werd de vermissing gemeld. Het gaat om een leerling uit een klas van basisschool De Bron. Het kindje was vermist geraakt terwijl de klasgroep een boswandeling maakte onder begeleiding van twee juffen.