VN-oceaanverdrag: België loopt in New York mee voorop in bescherming van de wereldzeeën

Vandaag zullen zo'n honderd VN-lidstaten in New York het nieuwe Treaty on Biological Diversity Beyond National Jurisdiction ondertekenen, zeg maar het VN-Oceaanverdrag. De krijtlijnen van dat verdrag werden in maart vastgelegd, na maar liefst 17 jaar onderhandelen. Het legt voor het eerst wettelijk bindende bepalingen vast voor de bescherming van de biodiversiteit in internationale wateren.

Dat verdrag is nu nog niet in werking. Na de ondertekening door de lidstaten moet het ook nog omgezet worden in wetten in elk van die landen. Pas als dat in zestig landen is gebeurd, is het Oceaanverdrag ook van kracht.