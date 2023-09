Vrachtwagen verliest koelwagen op N16 in Temse en veroorzaakt grote hinder richting Sint-Niklaas en Bornem

In Temse heeft een vrachtwagen zijn oplegger verloren, op een kruispunt op de N16 in de richting van Sint-Niklaas. De rijweg was er een tijdlang volledig versperd. In de richting van Sint-Niklaas en van Bornem is er nog grote hinder. Hoe de oplegger van de vrachtwagen ontkoppelde, is niet duidelijk.