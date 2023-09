In Geel wordt speciaal een tijdelijke afrit aangelegd voor transport van een windmolen

Het transport van de wieken zal niet via deze afrit gaan. "De wieken zijn nog veel langer, meer dan 80 meter lang", zegt Leonard. "Om die in de bochten te kunnen manoeuvreren gaan we een blade lifter gebruiken."



"We leggen de wiek dan niet op de vrachtwagen maar zetten die enkel vooraan vast. Zo kunnen we de wiek in de lucht steken en kortere bochten nemen. Het is de eerste keer dat het transport van wieken op die manier gebeurt in ons land", zegt Leonard.