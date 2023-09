Chris Evans keert niet direct terug als Captain America: "Ik wil minder acteren en meer met mijn handen doen"

De Avengersfilms en -spin-offs behoren tot de lucratiefste ooit in Hollywood. Toch minimaliseert Evans zijn aandeel. Hij zat gewoon in het team. "Het is alsof je de Super Bowl wint, maar je bent Tom Brady niet", vat hij samen.

Over de franchise is al veel geschreven, zowel positief als negatief. In een recente podcast had regisseur Quentin Tarantino het over de Marvel-isering. "Je hebt al die acteurs die beroemd zijn geworden dankzij hun personages, maar zij zijn de sterren niet. Hun personage is dat. Captain America." Evans is het ermee eens: "Je bent erbij, maar voelt de last niet."