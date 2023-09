Belgische belastinglokkertjes voor multinationals waren wel degelijk illegale staatssteun, zegt Europees Hof

Ons land is overigens niet het enige waar gunstige belastingregelingen met bepaalde bedrijven aan de kaak zijn gesteld door de Europese Commissie. In totaal zijn er al zeven zaken tot bij het Hof van Justitie gekomen, onder meer tegen Nederland, Luxemburg en Ierland. Twee daarvan heeft de Commissie definitief verloren (er is dus geen beroep meer mogelijk). Als België in deze zaak niet meer in beroep gaat, zou het de eerste zaak zijn waarin de Commissie definitief haar slag thuishaalt.

Voor de goede orde: de laatste "tax ruling" in ons land dateert al van december 2014. Twee maanden later begon de Europese Commissie haar onderzoek naar de belastingregeling, waarop het systeem in ons land on hold werd gezet.