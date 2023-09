Netanyahu kan eindelijk de hand van Biden drukken, maar (nog) niet in het Witte Huis

De Israëlische premier Netanyahu heeft eindelijk zijn langverhoopte ontmoeting met de Amerikaanse president Biden beet. Al was dat nog niet in het Witte Huis, maar in een hotel in New York. De relatie tussen de twee leiders is verzuurd, onder andere door de Amerikaanse kritiek op de justitiehervorming die Netanyahu wil doorvoeren. Maar het grotere plaatje in het Midden-Oosten laat de twee leiders geen andere keuze dan samen te werken.