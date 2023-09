Buurman van koppel uit Antwerpen dat vastzit in Turkije start steunactie op

Er is een steunactie opgestart voor Kim en Warre, het koppel uit Antwerpen dat vastzit in Turkije omdat ze stenen wilden meenemen. De buurman van de moeder van Kim wil hen helpen door wafels en koekjes te verkopen. Met de opbrengst hoopt hij het gedwongen verblijf in Turkije leefbaar kunnen maken. "Ze moeten zich redden met hele beperkte middelen", vertelt hij.