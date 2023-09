Werd Chinese minister van Buitenlandse Zaken aan de kant geschoven door buitenechtelijke affaire én kind met Amerikaanse?

"Jammer voor Qin, hij zat in een ideale positie om een mooie toekomst uit te bouwen in de communistische partij", stelt De Vos. "Hij is een vlotte, jonge – 57, best jong voor een minister in China – kerel die vloeiend Engels spreekt. Het heeft niet mogen zijn, Xi is heel resoluut in zijn beslissingen."

Zo resoluut dat hij ministers doet verdwijnen, zoals ook de Chinese minister van Defensie Li Schangfu. Ook over zijn afwezigheid wordt naarstig gespeculeerd, maar het is nog afwachten of hij opnieuw opduikt en of zijn verhaal even opmerkelijk is.