Ook christelijke vakbond gaat niet akkoord met voorstel van Delhaize, maar wil wel verder onderhandelen

ACV Puls benadrukt wel dat dit voor hen niet het einde betekent van de onderhandelingen met de directie. Het huidige voorstel kan een basis zijn om op verder te werken, ze zeggen "niet koudweg neen".

"We zien de directie graag terug rond de tafel om dit verder uit te werken. We moeten realistisch zijn: de verzelfstandiging van de Delhaize filialen komt er, punt. Een echt sociaal plan kan je dit niet noemen, maar we moeten aan het personeel denken van de winkels in één van de slechtst betalende sectoren van ons land", klinkt het.