Regeringspartij MR wil dat ons land Oekraïne steunt met F-16's: "Volgend jaar 2 of 4 vliegtuigen naar het front sturen is mogelijk"

Vrijdag besliste de regering op aandringen van MR om te laten onderzoeken wat er precies mogelijk is. Clarinval: "We willen een objectieve studie van het leger over de mogelijkheid om gevechtsvliegtuigen te sturen. Want we hebben nu geen officiële cijfers, we moeten ons baseren op wat militairen of de minister in de krant zeggen. Als door de studie blijkt dat het onmogelijk is, dan is het onmogelijk. We willen ons eigen leger niet in de problemen brengen."