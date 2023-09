Staakt-het-vuren van kracht in Nagorno-Karabach: Armeniërs moeten volledig ontwapenen

Na enkele intense dagen van gevechten en Azerbeidzjaanse bombardementen in de regio Nagorno-Karabach is met hulp van de Russische vredestroepen een staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen bereikt. De separatistische Armeense strijdkrachten in het gebied reageerden in een boodschap dat Azerbeidzjan door hun linies was gebroken en een aantal strategische punten in beslag had genomen.

Vanaf 13 uur lokale tijd of 11 uur in België zijn de gevechten en Azerbeidzjaanse bombardementen ophouden. Daarnaast is in het akkoord een volledige ontwapening van de separatistische Armeniërs afgesproken.