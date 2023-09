VN wil meer Europees geld en expertise voor de strijd tegen drugs in Latijns-Amerika

Experten van de Verenigde Naties zitten morgen in Brussel rond de tafel met Europese delegaties over hoe ze het drugsbeleid kunnen verbeteren of intensifiëren. Volgens de VN is het tijd dat Europa meer geld vrijmaakt voor de strijd tegen de illegale drugstrafiek, vooral in Latijns-Amerika. "Het is ook een Europees en zelfs een Belgisch verhaal, we moeten echt samenwerken."