E34 in Vorselaar volledig versperd in de richting van Nederland door brandend voertuig, auto's mogen langs snelwegparking voortrijden

In Vorselaar is de E34 volledig versperd in de richting van Nederland. Ter hoogte van de snelwegparking vatte een voertuig er vuur. Omdat er zoveel rook was, werd de snelweg uit voorzorg volledig afgesloten in de richting van Nederland. Intussen mag het verkeer via de parking voortrijden. De snelweg zal er vermoedelijk pas na de middag weer volledig vrij zijn.