Europa wil omstreden onkruidverdelger glyfosaat tien jaar langer vergunnen

Volgens Patrick Santens, neuroloog aan het UZ Gent, wijzen steeds meer studies op een verband tussen neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en pesticiden en insecticiden. "Glyfosaat is een van die stoffen die in the picture is komen te staan. In Frankrijk is de regelgeving aangescherpt. De ziekte van Parkinson kan er nu zelfs al gecatalogeerd worden als beroepsziekte voor landbouwers die hebben blootgestaan aan glyfosaat."