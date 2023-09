Failliet cryptoplatform FTX klaagt ouders van oprichter Sam Bankman-Fried aan

In november 2022 stortte FTX, één van de grootste beurzen waar cryptomunten zoals de bitcoin gekocht en verkocht werden, volledig in. Miljarden dollars gingen in rook op. Een maand later werd Sam Bankman-Fried, medeoprichter van FTX, gearresteerd op de Caraïbische eilandengroep de Bahama's. Hij wordt door de Amerikaanse aanklagers beschuldigd van fraude en zou investeerders voor miljarden dollars hebben opgelicht.