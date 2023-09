GAIA voert actie tegen verkoop van "zombie-kippenvlees" aan McDonald's in Antwerpen, Brussel en Namen

In Brussel, Antwerpen en Namen heeft dierenrechtenorganisatie GAIA een actie gehouden over het welzijn van vleeskippen. Onder meer aan de ingang van een McDonald's in Antwerpen werd een groot scherm geplaatst met daarop beelden van kippenleed. De organisatie eist dat McDonald's zich focust op een verbetering van de levenskwaliteit van de vleeskippen.