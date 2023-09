Gemeentepersoneel Zwijndrecht vraagt in open brief om uitslag volksraadpleging te volgen: "Meer dan een advies"

"In dit fusiedebat zijn we steeds correct en neutraal gebleven, ook naar alle politieke verantwoordelijken. Alle partijen uit de gemeenteraad hebben de inspraak van de burger over een mogelijke fusie onderschreven: alle raadsleden waren voor het organiseren van een volksraadpleging. Ondanks de twijfel of er geluisterd zou worden naar hun stem, is de hoge opkomst van 6.602 mensen een bewijs dat onze inwoners geloven in de kracht van de democratie en het vertrouwen dat hun verkozenen naar hen luisteren."