Man doodgeschoten in Brugge nadat hij agenten had aangevallen met mes

De politie van Brugge bevestigt dat er tijdens een interventie in het centrum, in de Geerwijnstraat, geschoten werd door een politieagent.

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zou het gaan om een man tussen de 30 en 45 jaar die gekend was bij de politie. "De moeder had de politie gebeld omdat hij over zijn toeren was. Toen de agenten aankwamen, liep de man op straat, en zou hij hen aangevallen hebben met messen. Daarop schoten ze hem neer. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en hij is ondertussen overleden."

Het parket onderzoekt de zaak.