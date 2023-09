Mechelse hennep wordt na drie maanden geoogst en omgevormd tot hout en isolatiemateriaal

"Het was een hele goede zomer voor de hennep. Na drie maanden zijn de planten per dag bijna 3 centimeter gegroeid", zegt Frederik Verstraete van C-biotech. "Van de stengel gaan we hout en isolatiemateriaal maken. Dat gaan we doen met het Waalse bedrijf IsoHemp dat tot nu toe enkel met Franse bedrijven heeft samengewerkt. Nu gaan ze voor de eerste keer ook met ons samenwerken, dus dat is wel uniek."