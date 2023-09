Herman De Croo (Open VLD) stelt Raoul Hedebouw (PVDA) opnieuw in gebreke, nu voor uitspraken in "De afspraak"

Volgens Van Steenbrugge loog de PVDA- voorzitter: "Hij zei onder meer dat mijn cliënt als Kamervoorzitter in 1998 mee aan de basis van het pensioensysteem. Mijn cliënt werd pas voorzitter in 1999." In de uitzending is te horen hoe Hedebouw twee maal zegt dat De Croo als Kamervoorzitter in 1998 mee het systeem uitbreidde. De tweede keer verbetert hij zichzelf: volgens Hedebouw gaat het om een wijziging in 2003, toen De Croo voorzitter was.