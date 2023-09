Inwoners Kruibeke en Beveren mogen mee zoeken naar nieuwe naam fusiegemeente

Inwoners van Kruibeke en Beveren kunnen mee nadenken over een nieuwe naam voor de fusiegemeente. Kruibeke en Beveren willen fuseren, maar het is nog onduidelijk of ook Zwijndrecht zal meestappen in het fusieverhaal. In de gemeenteraad van Zwijndrecht was er een meerderheid VOOR een fusie, maar in een volksraadpleging was 80 procent van de stemmers TEGEN een fusie. Toch willen Beveren en Kruibeke niet wachten op een definitieve beslissing van Zwijndrecht om nu al een oproep te doen aan de inwoners voor een nieuwe naam.